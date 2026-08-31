«Это было лишь вопросом времени». Генменеджер «Филадельфии» — о крупных оффершитах в НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер не согласен с мнением, что клуб взорвал рынок НХЛ, сделав оффершит форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. 21-летний швед, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение от «лётчиков» на пять лет и $ 90 млн. «Дакс» были вынуждены повторить предложение, чтобы оставить игрока у себя. На тот момент это был рекордный кэпхит в лиге.

«На мой взгляд, эта ситуация ничего не изменила. Всё к этому и шло. Конечно, есть люди, которые предпочитают лёгкий путь и просто обвиняют во всём «Филадельфию». Это очень упрощённый подход. Впрочем, у меня нет с этим проблем. Мы совершенно не против, если кто-то хочет в это верить. Но мы все знаем, что с повышением потолка зарплат агенты работают с процентом от него.

Можно вернуться назад и сравнить. Нынешние проценты [по крупным контрактам] очень похожи на те, что были в предыдущие годы. Просто сейчас потолок зарплат значительно вырос буквально за пару лет. Было понятно, что кто-то где-то получит такие деньги. Это было лишь вопросом времени. Я не думаю, что игроки, заключившие крупные контракты, подписались бы на меньшие суммы без нашего оффершита. Я не думаю, что наше предложение сильно повлияло на рынок», – цитирует Бриера RG.org.