Илья Протас — лучший проспект «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список лучших проспектов «Вашингтон Кэпиталз». Возглавил рейтинг белорусский нападающий Илья Протас.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Илья Протас (20 лет, «Вашингтон»).

2. Коул Хатсон (20 лет, «Вашингтон»).

3. Эндрю Кристалл (21 год, «Херши Бэрс», АХЛ).

4. Линден Лакович (19 лет, «Херши», АХЛ).

5. Терик Парашчак (20 лет, «Херши», АХЛ).

В рейтинг не включались полевые игроки старше 23 лет и вратари старше 25 лет, а также хоккеисты любого возраста, уже сыгравшие 50 или более матчей в НХЛ. По последнему критерию был отсеян российский нападающий Иван Мирошниченко (52 игры в регулярках).

В прошлом сезоне Протас набрал 66 (29+37) очков в 69 играх регулярного чемпионата за «Херши» в АХЛ. Также дебютировал в НХЛ, где провёл четыре игры и набрал 4 (1+3) очка.