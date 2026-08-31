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«Ничем Кудашов не удивил». Защитник «Автомобилиста» — о подготовке команды к сезону

«Ничем Кудашов не удивил». Защитник «Автомобилиста» — о подготовке команды к сезону
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Защитник «Автомобилиста» Илья Карпухин высказался о предсезонной подготовке команды. Уральцы заняли четвёртое место на Кубке мэра Москвы.

«Допускали много ошибок в обороне. Ошибки это часть хоккея. Все их допускают, можно не ошибаться, только если ты ничего не делаешь. В целом не самая лучшая игра вышла на Кубке мэра Москвы. С чем связано? Назвать одну причину я не могу. Тренер нам подскажет, к сезону уже станем лучше. Из положительного могу выделить, что, даже когда проигрывали 0:5 по ходу одного из матчей, нашли в себе силы и смогли забросить две.

Сборы есть сборы, они не бывают лёгкими. Тренировочный процесс был тяжёлым, в зале работали много. Но вроде без перегиба особого, травм не заметил. Доволен подготовкой. Ничем Кудашов не удивил, я много чего видел, просто хорошая совместная работа», – цитирует Карпухина «Советский спорт».

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