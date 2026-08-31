Вайсфельд — о травмах в «Авангарде»: не думаю, что это серьёзная проблема для Омска

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с травмами в «Авангарде». После повреждений восстанавливаются Дамир Шарипзянов, Александр Волков, Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Павел Леука.

«Считаю, в плей-офф-то они попадут. А уже ближе к матчам Кубка Гагарина восстановятся и наберут форму, надеюсь, все остальные игроки. Так что я не думаю, что это какая-то серьёзная проблема для Омска», – цитирует Вайсфельда «Сила спорта».

Новый сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября. Первый матч сезона «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября в Омске.