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Генменеджер «Ак Барса»: ищем защитника на рынке Северной Америки

Генменеджер «Ак Барса»: ищем защитника на рынке Северной Америки
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что клуб ищет легионера для укрепления защиты.

«Селекция не заканчивается. У Никиты Евсеева хорошие шансы зацепиться и за топ-4, и за топ-6. У нас есть молодые ребята, которые могут заходить. Мы действительно смотрим для глубины ребят, которые помогут нам, поэтому не берём абы кого. Мониторим защитника на североамериканском рынке, сложности разные бывают. Можно найти, список действительно есть. Разницы, в принципе, нет, праворукий или леворукий, если защитник хороший и опытный», – приводит слова Валиуллина Metaratings.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт с «Сибирью» 5 сентября в Казани.

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