Кирилл Марченко с большой долей вероятности начнёт новый сезон в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко с большой долей вероятности начнёт предстоящий сезон в «Коламбусе» — несмотря на слухи об обмене и сообщения о нежелании хоккеиста связывать с клубом своё долгосрочное будущее. Президент и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл выслушивает предложения по Марченко с конца июня.

«У него действующий контракт. Мы контролируем ситуацию, как и в случае с любым другим игроком на контракте. Мне звонили представители других команд, но если мы и заключим сделку, то только такую, которая пойдёт на пользу «Коламбусу», — цитирует Уодделла The Columbus Dispatch.

У 26-летнего россиянина остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Если на 1 июля у него не будет контракта с «Блю Джекетс», то игрок окажется доступным для оффершитов.