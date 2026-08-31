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«Было ощущение, что ещё останется». Игрок «Рейнджерс» — о новом контракте Овечкина

«Было ощущение, что ещё останется». Игрок «Рейнджерс» — о новом контракте Овечкина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что ожидал продления контракта Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

— Как вы узнали о том, что Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»? Какие эмоции испытали в тот момент?
— Так же, как и все, — из новостей. Было ощущение, что он ещё останется. Хорошо, что его здоровье позволяет играть на таком уровне в таком возрасте. То, что он на протяжении такого колоссального времени продолжает играть столько и по количеству игровых минут, и по количеству матчей, вызывает лишь уважение. Хочется пожелать только удачи, покорения новых вершин и крепкого здоровья, чтобы продолжал играть так же, на том же уровне и без травм, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»: