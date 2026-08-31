Владислав Гавриков рассказал, запрещают ли игрокам в НХЛ участвовать в экстремальных шоу

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался об участии в экстремальном шоу. «Форт. Возвращение легенды» — это российское приключенческое экстрим-шоу, являющееся отечественным аналогом знаменитого «Форт Боярд».

— Это шоу всё-таки позиционирует себя как экстремальное, приходится ли такие истории согласовывать с клубом? Нет ли запретов или ограничений на участие в таких шоу?

— Думаю, каждый профессиональный спортсмен должен отдавать себе отчёт, где он может травмироваться, а где нет. Но нужно понимать, что можно идти по улице и подвернуть ногу — и тоже получить травму. От этого просто никто не застрахован.

Но вся команда, которая занималась созданием шоу, сделала всё очень профессионально, там также были задействованы профессиональные каскадёры, поэтому в этом плане всё было на суперуровне.

— Получается, каких-то конкретных ограничений нет и всё фактически под личную ответственность спортсменов?

— Я думаю, что да — как и во всех таких активностях. Опять же, даже элементарно на тренировке также можно получить травму, никто от этого не застрахован. К тому же участие в этом шоу всё равно не несло большие риски.

— Со стороны кажется, что, например, в КХЛ хоккеистов в этом плане как будто больше об