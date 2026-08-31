«Его главный козырь». Защитник «Рейнджерс» объяснил, почему против Овечкина сложно играть
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что игрокам обороны сложно противостоять капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину из-за великолепного броска признанного снайпера.
— На ваш профессиональный взгляд как защитника, почему сложно играть против Овечкина? Как изменилась его игра в последние пару сезонов?
— Всем известно, что против него тяжело играть в первую очередь из-за того, что у него великолепный бросок. Александр всегда опасен, когда шайба находится в зоне атаки, потому что он в любой момент может неожиданно бросить и забить. Это его самый главный козырь и оружие, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.
Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»: