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«Его главный козырь». Защитник «Рейнджерс» объяснил, почему против Овечкина сложно играть

«Его главный козырь». Защитник «Рейнджерс» объяснил, почему против Овечкина сложно играть
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что игрокам обороны сложно противостоять капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину из-за великолепного броска признанного снайпера.

— На ваш профессиональный взгляд как защитника, почему сложно играть против Овечкина? Как изменилась его игра в последние пару сезонов?
— Всем известно, что против него тяжело играть в первую очередь из-за того, что у него великолепный бросок. Александр всегда опасен, когда шайба находится в зоне атаки, потому что он в любой момент может неожиданно бросить и забить. Это его самый главный козырь и оружие, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»:
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым
Эксклюзив
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым