«Его главный козырь». Защитник «Рейнджерс» объяснил, почему против Овечкина сложно играть

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что игрокам обороны сложно противостоять капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину из-за великолепного броска признанного снайпера.

— На ваш профессиональный взгляд как защитника, почему сложно играть против Овечкина? Как изменилась его игра в последние пару сезонов?

— Всем известно, что против него тяжело играть в первую очередь из-за того, что у него великолепный бросок. Александр всегда опасен, когда шайба находится в зоне атаки, потому что он в любой момент может неожиданно бросить и забить. Это его самый главный козырь и оружие, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.