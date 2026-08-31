Гавриков: советую одноклубникам рестораны с русской кухней. Приходят довольные, хвалят еду

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что советует одноклубникам русскую кухню.

— Сейчас будет очень серьёзный вопрос: во время сезона скучаете по русской кухне?

— У меня жена прекрасно готовит, поэтому с русской кухней никогда нет проблем, дома всегда всё есть. Спасибо ей за это, она в этом плане молодец.

А так — везде есть рестораны, любая еда. Что в России, что в Америке можно разную кухню попробовать, с этим проблем нет.

— Пытались кого-нибудь из одноклубников подсадить на русскую кухню?

— Да, ребята спрашивают иногда. В Америке в некоторых городах есть русские рестораны, куда можно сходить и что-то попробовать. Так что, если кто-то хочет куда-то заглянуть и спрашивает про русскую кухню, всегда их отправляю туда. Потом ребята возвращаются довольные, хвалят еду, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.