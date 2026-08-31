Российский хоккеист «Рейнджерс» ответил, хотел бы он однажды вернуться в КХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу. Игрок обороны выступал в КХЛ с 2014 по 2019 год за «Локомотив» и СКА.

— Хотелось бы вам однажды вернуться в КХЛ и поиграть здесь перед завершением карьеры?

— Никогда не говори «никогда»! Не знаешь, как жизнь сложится, так что очень тяжело планировать настолько наперёд. Не знаю, что будет дальше, но, если представится такой шанс, почему бы нет. А так — хочется играть здесь, в НХЛ, как можно дольше. Буду стараться это делать! — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.