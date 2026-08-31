«Отличный снайпер». Защитник «Рейнджерс» оценил переход Павла Дорофеева в команду

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков оценил переход российского нападающего Павла Дорофеева в команду в текущее межсезонье.

— В это межсезонье в «Рейнджерс» перешёл ещё один россиянин — Павел Дорофеев. Какие у вас были первые мысли, когда увидели новость о его переходе?

— Отличная новость! Павел должен помочь команде, он отличный снайпер, уже зарекомендовал себя в игре за «Вегас Голден Найтс». Его переход нам только в плюс.

— Вы уже общались с Павлом?

— Я с ним созвонился, мы пару раз переписывались, обсудили насущные бытовые вопросы. Павел тренируется летом недалеко от Нью-Йорка, поэтому уже бывал в тех краях и плюс-минус знает, где жить, где находится арена. Перекинулись с ним парой фраз — и всё, но скоро уже увидимся и сможем поближе поболтать, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.