Хоккеист НХЛ ответил на вопрос, в чём заключается главная разница между Россией и США

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков ответил на вопрос, в чём заключается главная разница между Россией и США.

— Вы живёте в Америке уже семь лет. В чём заключается главная разница между Россией и США лично для вас?

— Очень многое по-разному устроено. Если что-то конкретное взять, то отмечу разницу в людях. Менталитеты русского и американца разные, потому что все по-разному росли, в разных условиях и культурах, все воспитаны по-разному. Такое отличие я заметил. Но это и хорошо, что все мы разные. Мы можем найти общий язык. Кто бы ты ни был — русский или американец, всегда можно найти друзей и классно общаться. В этом есть свой плюс, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.