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Российский защитник «Рейнджерс» назвал три лучшие арены в НХЛ

Российский защитник «Рейнджерс» назвал три лучшие арены в НХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков назвал домашние арены в Нью-Йорке, Торонто и Монреале лучшими в НХЛ.

— Вы упомянули «Мэдисон Сквер Гарден». Скажите, какие арены вы считаете лучшими в НХЛ?
— Я думаю, помимо «Мэдисон Сквер Гарден», ещё «Скоушабэнк-Арена» в Торонто и «Белл-центр» в Монреале. В этих городах тоже культура боления у фанатов очень сильная, потому что это канадские команды, хоккей для них — это нечто большее, чем игра, там так во всех семьях. И болельщики, соответственно, с таким же трепетом относятся к игрокам. На этих стадионах всегда очень приятно играть. У нас на «Мэдисон Сквер Гарден», как я уже отметил, тоже атмосфера всегда, на каждом матче соответствующая. Так что если брать стадионы, которые ближе всего по атмосфере к нашей арене, то это Торонто и Монреаль, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»:
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым
Эксклюзив
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым
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