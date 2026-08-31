Гавриков о кубке «Локомотива»: выиграли и в память о Той Команде. Достойно несут это знамя

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о двух подряд Кубках Гагарина ярославского «Локомотива».

— «Локомотив» уже второй год подряд выигрывает Кубок Гагарина. Счастливы, что родная команда добивается таких успехов?

— Я очень рад за ребят! Особенно после того, через что прошёл клуб, болельщики и все, кто так или иначе близок к команде… «Локомотив» два года подряд выигрывает кубок, и это очень важно для всего города и тех, кто любит команду. Даже не знаю, как правильно выразить, что чувствую, потому что для меня это очень много значит… Ребята — молодцы, они достойно несут это знамя, выиграли и в память о Той Команде (Владислав имеет в виду команду «Локомотив», которая разбилась в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. – Прим. «Чемпионата»). Это очень важно. Болельщики счастливы, все довольны. Молодцы. Очень рад за них, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.