Защитник «Рейнджерс» отреагировал на возможное завершение карьер Овечкина и Малкина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о скором завершении игровых карьер 40-летних российских легендарных нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» выступает в НХЛ с 2005 года, а форвард «Питтсбург Пингвинз» играет за океаном с 2006 года.

— Сколько себя помню, Овечкин и Малкин как будто всегда были и играли. Даже, честно говоря, не верится, что вскоре они могут завершить карьеры.

— Да, согласен. Всё хорошее когда-то заканчивается, но они уже оставили важный след и внесли неоценимый вклад в лигу и в развитие хоккея вообще, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.