15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Круто, что есть такая возможность». Гавриков — о допуске россиян до мини-турнира НХЛ

«Круто, что есть такая возможность». Гавриков — о допуске россиян до мини-турнира НХЛ
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался об участии российских игроков в новом формате Матча звёзд НХЛ.

— Решение МОК — не единственная хорошая новость. На турнире 3х3 на Матче звёзд игроки будут разделены по национальным командам, и россияне тоже смогут принять участие в этом мероприятии, правда, только в составе команды остального мира. Тем не менее есть ли радость, что наконец-то можно будет сыграть бок о бок с парнями на таком хоть и импровизированном и локальном, но всё же международном турнире?
— Наверное, это немного не то. Это очень трудно сравнивать с тем, чего бы мы хотели и что мы привыкли видеть. Тем не менее это будет здорово для наших ребят, которые поедут на этот турнир, очень хороший опыт и интересное мероприятие. Хорошо, что у нас есть хотя бы такая возможность, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»:
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым
Эксклюзив
«Русские и американцы разные, но мы можем найти общий язык». Большое интервью с Гавриковым