«Круто, что есть такая возможность». Гавриков — о допуске россиян до мини-турнира НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался об участии российских игроков в новом формате Матча звёзд НХЛ.

— Решение МОК — не единственная хорошая новость. На турнире 3х3 на Матче звёзд игроки будут разделены по национальным командам, и россияне тоже смогут принять участие в этом мероприятии, правда, только в составе команды остального мира. Тем не менее есть ли радость, что наконец-то можно будет сыграть бок о бок с парнями на таком хоть и импровизированном и локальном, но всё же международном турнире?

— Наверное, это немного не то. Это очень трудно сравнивать с тем, чего бы мы хотели и что мы привыкли видеть. Тем не менее это будет здорово для наших ребят, которые поедут на этот турнир, очень хороший опыт и интересное мероприятие. Хорошо, что у нас есть хотя бы такая возможность, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.