«Никогда и никому не предлагали таких условий». Савин — о предложении «Трактора» Кузнецову

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о том, что форвард Евгений Кузнецов не вернулся в клуб. Этим летом 34-летний воспитанник челябинского клуба заключил однолетний контракт с «Сибирью».

– Евгений Кузнецов снова не в «Тракторе». Здесь важна хронология: это было второе предложение Кузнецову от клуба после его возвращения из НХЛ. Первое – два года назад, когда он ушёл в СКА. Почему тогда не сложилось?

– Никогда и никому не предлагали таких условий, как тогда – Жене. Это был бы наш рекордный контракт. Почему-то рассчитывали, что он примет правильное решение, окажется в «Тракторе». Что случилось дальше – нужно спросить у Жени. Я не знаю.

С чистой совестью говорю – «Трактор» сделал всё, что мог, чтобы Кузнецов сразу после НХЛ оказался дома, в Челябинске. Мы были максимально заряжены, потому что несколько поколений выросло на том, что Женя Кузнецов – наша легенда. И это не было предложением, основанным на голом патриотизме: мол, у тебя всё хорошо с деньгами, вот тебе небольшой контракт, пошли поиграем за нас. Нет, мы подошли со всем уважением – и, повторюсь, сделали, что могли.

– Много было встреч/обсуждений в тот сезон – перед его уходом в СКА?

– Общение было интенсивным – в определённый момент мне показалось, что мы договорились. И что Женя для себя принял решение