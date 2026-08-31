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Сибирь — Северсталь, результат матча 31 августа 2026 года, счет 4:0, Кубок Блинова

«Сибирь» обыграла «Северсталь» в заключительном предсезонном матче КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного Кубка Блинова между новосибирской «Сибирью» и череповецкой «Северсталью». Победу одержала «Сибирь» со счётом 4:0.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
31 августа 2026, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Косолапов, Мищенко) – 02:13 (5x5)     2:0 Никулин (Кузнецов, Коршков) – 02:40 (5x5)     3:0 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 35:32 (5x5)     4:0 Тютнев (Мирзабалаев) – 48:34 (4x5)    

У «Сибири» шайбы на счету Михаила Абрамова, Степана Никулина, Семёна Кошелева, Павла Тютнева. Дебютная шайба Евгения Кузнецова за «Сибирь» была отменена из-за офсайда на первой минуте матча.

По итогам Кубка Блинова «Сибирь» заняла второе место, «Северсталь» расположилась на четвёртой строчке таблицы турнира. Победителем Кубка Блинова стал «Локомотив».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Календарь Кубка Блинова
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