«Сибирь» обыграла «Северсталь» в заключительном предсезонном матче КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного Кубка Блинова между новосибирской «Сибирью» и череповецкой «Северсталью». Победу одержала «Сибирь» со счётом 4:0.

У «Сибири» шайбы на счету Михаила Абрамова, Степана Никулина, Семёна Кошелева, Павла Тютнева. Дебютная шайба Евгения Кузнецова за «Сибирь» была отменена из-за офсайда на первой минуте матча.

По итогам Кубка Блинова «Сибирь» заняла второе место, «Северсталь» расположилась на четвёртой строчке таблицы турнира. Победителем Кубка Блинова стал «Локомотив».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.