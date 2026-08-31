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Ларионов: у СКА нет проблем с коммуникацией с клубами НХЛ

Ларионов: у СКА нет проблем с коммуникацией с клубами НХЛ
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что петербургский клуб не имеет проблем с коммуникацией с Национальной хоккейной лигой. Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков сообщил, что НХЛ запретила своим клубам вести переговоры с командами Континентальной хоккейной лиги.

«НХЛ запретила? Я не располагаю подобной информацией. Но у СКА всё в порядке в плане связей, коммуникации с НХЛ, не буду раскрывать, с кем именно. Хоккей должен быть вне политики. Мы работаем на развитие хоккея, всего вида спорта. Так что контакты мы не прерывали», — цитирует Ларионова ТАСС.

Этим летом в СКА из клубов НХЛ перешли защитник Даниил Мироманов и нападающий Захар Бардаков.

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