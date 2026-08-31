15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард НХЛ Калле Йернкрок подписал контракт со шведским клубом «Брюнес»

Бывший форвард НХЛ Калле Йернкрок подписал контракт со шведским клубом «Брюнес»
Комментарии

Бывший форвард НХЛ Калле Йернкрок подписал контракт с «Брюнесом», сообщает пресс-служба шведского клуба. Сообщается, что 34-летний центрфорвард подписал трёхлетний контракт.

Йернкрок в сезоне-2007/2008 перешёл в «Брюнес», чтобы играть в юниорских командах. Он дебютировал в основной команде в сезоне-2009/2010 и в общей сложности провёл 185 матчей и набрал 118 (44+74) очков за «Брюнес».

В НХЛ Йернкрок выступал за «Детройт Ред Уингз», «Нэшвилл Предаторз», «Сиэтл Кракен», «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В общей сложности он набрал 316 (143+173) очков в 774 играх НХЛ. В 2013 году Йернкрок стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. В 2014 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира.

Материалы по теме
В Швеции, Финляндии и Чехии высказались против возвращения сборной России по хоккею
Комментарии