Бывший форвард НХЛ Калле Йернкрок подписал контракт со шведским клубом «Брюнес»

Бывший форвард НХЛ Калле Йернкрок подписал контракт с «Брюнесом», сообщает пресс-служба шведского клуба. Сообщается, что 34-летний центрфорвард подписал трёхлетний контракт.

Йернкрок в сезоне-2007/2008 перешёл в «Брюнес», чтобы играть в юниорских командах. Он дебютировал в основной команде в сезоне-2009/2010 и в общей сложности провёл 185 матчей и набрал 118 (44+74) очков за «Брюнес».

В НХЛ Йернкрок выступал за «Детройт Ред Уингз», «Нэшвилл Предаторз», «Сиэтл Кракен», «Калгари Флэймз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В общей сложности он набрал 316 (143+173) очков в 774 играх НХЛ. В 2013 году Йернкрок стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. В 2014 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира.