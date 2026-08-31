Менелл — о двух крупных поражениях: не слишком беспокоюсь перед началом чемпионата

Защитник «Шанхайских Драконов» Бреннан Менелл высказался о предсезонной подготовке команды.

— Предсезонка даётся вам тяжело. На Кубке мэра Москвы вы потерпели два крупных поражения. Насколько это обидно в преддверии начала сезона?

— Конечно, всегда хочется побеждать, но наша команда сильно выросла, многому уже научились. Это сложный турнир. Мы провели три игры за три дня. У нас не такая длинная скамейка, как у соперников. Был долгий тренировочный лагерь, поэтому не слишком беспокоюсь перед началом чемпионата. Думаю, вернёмся в Санкт-Петербург, потренируемся и будем готовы к первой игре сезона.

— В прошлом году вы выступали за СКА, сейчас снова будете играть в Санкт-Петербурге. Какие ощущения, много ли изменилось?

— Да, уже знаком с городом. Но и команда, и арена новые. Посмотрим, как всё будет, пока не было возможности побывать на «СКА Арене» и сыграть там. Буду рад это сделать и готов к выступлению с новой командой, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.