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«Наша цель — дойти до финала». Лидер «Шанхая» — о задаче на новый сезон КХЛ

«Наша цель — дойти до финала». Лидер «Шанхая» — о задаче на новый сезон КХЛ
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Бреннан Менелл заявил, что задачей китайской команды в новом сезоне КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина.

— Вы разговаривали с Митчем Лавом? Какую роль он присмотрел для вас?
— Да, я разговаривал с ним и со всеми тренерами, так что мы все знаем свои роли. Постараюсь выходить на площадку и каждый раз показывать лучший хоккей. Наша цель — попасть в плей-офф и дойти до финала. Так что сделаю всё возможное.

— В «Шанхае» всё по-другому, в прошлом году команда даже не смогла попасть в плей-офф. Что вы думаете? Реально ли для вас выйти в плей-офф в этом году?
— Да, конечно. Думаю, мы справимся с этим. В значительной степени это полноценная новая команда, у нас хорошие игроки, отличные тренеры, сильные ветераны, например, Яшкин, это парень, который много играл в плей-офф, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

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