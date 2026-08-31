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Бреннан Менелл назвал любимые места и рестораны в Санкт-Петербурге

Бреннан Менелл назвал любимые места и рестораны в Санкт-Петербурге
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Защитник «Шанхайских Драконов» Бреннан Менелл рассказал о своих любимых ресторанах в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне игрок обороны выступал за СКА.

— Это ваш второй год в Санкт-Петербурге. Какие ваши любимые места в Санкт-Петербурге?
— Мне нравится ходить в Эрмитаж. Там очень интересно, потому что я люблю историю. В Петербурге также есть несколько красивых соборов, например, Казанский, и отличные рестораны, «Блэк чопс», наверное, один из моих любимых. Так что всегда есть чем заняться, очень приятно, что в свои выходные можно выбраться из дома, прогуляться по городу, – сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

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