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Главный тренер «Сибири»: команда к сезону готова, у нас боевой коллектив

Главный тренер «Сибири»: команда к сезону готова, у нас боевой коллектив
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Северсталью» (4:0) в рамках Кубка Блинова и заявил, что команда готова к старту сезона КХЛ.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
31 августа 2026, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Косолапов, Мищенко) – 02:13 (5x5)     2:0 Никулин (Кузнецов, Коршков) – 02:40 (5x5)     3:0 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 35:32 (5x5)     4:0 Тютнев (Мирзабалаев) – 48:34 (4x5)    

— Коллектив у нас боевой, мы это видим по играм. Если у кого-то что-то не получается — начинают работать другие, друг друга поддерживают. Команда к сезону готова. Сезон длинный — как он будет складываться, никто не знает, но есть уверенность в том, что парни будут биться друг за друга.

— Много игровичков в составе. Нет ли недостатка бойцов, кто примет шайбу на себя, силовую борьбу навяжет? Это если заглядываться на плей-офф.
— Посмотрим, как будет дальше. Мы пытаемся создать коллектив, который бы и играл, и бился, мог обыграть, шайбу на себя принять. У нас нет определённых ролей. Все делают одну работу, которая должна приносить результат для команды, — цитирует Люзенкова пресс-служба клуба.

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