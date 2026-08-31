Главный тренер «Сибири»: команда к сезону готова, у нас боевой коллектив

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Северсталью» (4:0) в рамках Кубка Блинова и заявил, что команда готова к старту сезона КХЛ.

— Коллектив у нас боевой, мы это видим по играм. Если у кого-то что-то не получается — начинают работать другие, друг друга поддерживают. Команда к сезону готова. Сезон длинный — как он будет складываться, никто не знает, но есть уверенность в том, что парни будут биться друг за друга.

— Много игровичков в составе. Нет ли недостатка бойцов, кто примет шайбу на себя, силовую борьбу навяжет? Это если заглядываться на плей-офф.

— Посмотрим, как будет дальше. Мы пытаемся создать коллектив, который бы и играл, и бился, мог обыграть, шайбу на себя принять. У нас нет определённых ролей. Все делают одну работу, которая должна приносить результат для команды, — цитирует Люзенкова пресс-служба клуба.