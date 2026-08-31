Россия и Монголия договорились о развитии хоккея и бенди

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв договорился с министром культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии Жуковыном Алдаржавхланом о развитии хоккея с мячом и с шайбой в азиатской стране. Встреча глав ведомств прошла перед церемонией открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

«Договорились с моим визави развивать в стране хоккей с шайбой и с мячом, включить монгольские команды в турниры «Золотая шайба» и «Кубок Владислава Третьяка», делиться опытом внедрения системы ГТО и развивать высокотехнологичные виды спорта.

В этом году мы отмечаем 105-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин, отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства с соседней и дружественной Монголией — один из приоритетов нашей политики, — продолжил он. — Активно развиваем спортивное сотрудничество. На год запланировали почти 50 спортивных, тренировочных и образовательных мероприятий. Более 300 российских атлетов уже выступили в Монголии, а монгольские спортсмены регулярно выступают на соревнованиях в России», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.