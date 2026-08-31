«Не обращаю внимания». Норвежский вратарь «Трактора» — о критике за переход в КХЛ

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн заявил, что не обращает внимания на критику из Норвегии за переход в КХЛ.

«Партнёры по команде, тренеры и друзья пожелали мне только удачи в «Тракторе». От коллег и специалистов я не слышал ничего плохого по поводу переезда в Россию. Это был прежде всего важный вызов для самого себя.

Критика? Мы все здесь собрались ради хоккея, и не могу не отметить, что у всех есть право на своё мнение. Для меня важно было получить возможность сыграть в одной из лучших лиг мира. Но я не могу контролировать то, что думают, пишут другие люди, мнение тех или иных издательств и журналистов. Поэтому я не считаю для себя важным и нужным обращать на это большое внимание», – цитирует Хёукеланна «Матч ТВ».

Сезон-2025/2026 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55. На чемпионате мира по хоккею — 2026 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром первенства планеты, победив в матче за третье место команду Канады.