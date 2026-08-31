Лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин умер в возрасте 34 лет

Лучший вратарь первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) по итогам сезона-2018/2019 в составе «Чебоксар» Денис Мотошин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Причиной смерти стала остановка сердца.

«Очень сложно подобрать слова. Не стало Дениса Мотошина. Он умер от остановки сердца. Соболезнуем всем родным и близким!

С именем Дениса Мотошина связаны самые яркие сезоны нашей команды: выход в финал Кубка Федерации (сезон-2017/2018) и бронзовые награды в сезоне-2018/2019. Он был основным вратарём и одним из творцов этих достижений. Прощание с Денисом состоится 1 сентября в Казани», — говорится в сообщении.

Также Мотошин выступал за «Мордовию», пензенский «Дизель» и саратовский «Кристалл».