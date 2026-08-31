Генменеджер «Трактора» высказался об изменениях в стратегии клуба

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал об изменениях в стратегии челябинского клуба перед стартом сезона-2026/2027 КХЛ.

«Новую программу клуба скоро предоставит гендиректор «Трактора» Иван Савин. В ней учитывались как финансовые факторы организации, так и развитие молодых игроков. Не будет такого, что мы будем ориентироваться только на развитие молодёжи, а результат останется в стороне. Всегда во главу угла ставится результат. Мы хотим, чтобы ребята, которые себя зарекомендовали, получили настоящий шанс. Если эта молодёжь будет конкурентоспособна, эта стратегия не будет подвергаться изменениям. Если же мы увидим, что ребята не готовы, то должны будем внести коррективы, и я как генменеджер должен буду усилить команду.

Наша стратегия — максимально дать шанс проявить себя нашим игрокам, которым 20-21 год. Но если мы увидим, что на рынке доступен русский игрок или иностранец, то у нас найдётся сумма сверх той, которую мы определили. В течение сезона мы сможем приобрести игроков, которые нужны для улучшения результата. Сейчас мы решили пойти на некий эксперимент и посмотрим первый месяц, куда он нас приведёт. Мы наняли квалифицированного, опытного тренера, который знает, как работать с молодыми игроками», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.