В «Тракторе» заявили о желании усилиться опытным защитником

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос о возможном усилении команды на старте сезона.

«Каждый день появляются фамилии, и мы обсуждаем их с главным тренером. Мы были бы не против усилиться опытным защитником, который мог бы играть и в большинстве, и в меньшинстве. Переговоров с иностранными игроками в это межсезонье было большое количество. Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся подписать того человека, которого мы видим как усиление.

Как ролевую модель в уме мы держим Стивена Кэмпфера, который своим опытом, харизмой и работоспособностью привнёс в наш коллектив очень многое. Мы отталкиваемся от этих качеств в кандидатах, которые сейчас появляются», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.