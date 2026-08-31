Генменеджер «Трактора» высказался о ситуации с Виталием Кравцовым

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Виталия Кравцова. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист недоволен нежеланием клуба платить ему зарплату. В июне форвард травмировал ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря.

«Он никуда заблаговременно не уезжал из Магнитогорска. Он был с нами, проходил реабилитацию. Мы сейчас находимся в контакте с его агентом, чтобы найти максимально выгодную формулу, при которой Виталий не потеряет никакие деньги», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.