«Выучить русский язык». Форвард «Шанхайских Драконов» Смит — о целях на сезон

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дживани Смит рассказал о своём желании выучить русский язык. 28-летний форвард перешёл в китайский клуб этим летом.

– Главный тренер Митч Лав в какой роли видит вас в команде?

– Мы разговаривали о моём стиле игры в Северной Америке. Он хочет, чтобы я продолжал играть в свой хоккей, был силовым нападающим, проводил силовые приёмы и забивал голы.

– С партнёрами по команде уже удалось поймать «химию»?

– Когда начнётся сезон, мы все ещё друг друга получше узнаем. Сейчас «химия» только зарождается. У нас новая команда, в которой мы все новенькие. Скоро мы вольёмся на 100%, поймём всю структуру игры.

– Какие цели на этот сезон ты ставишь перед собой?

– У меня есть несколько целей на сезон. Те, которые относятся к хоккею, я бы хотел оставить при себе. А в жизненном плане одна из целей – выучить русский язык, – приводит слова Смита AllHockey.