Генменеджер «Трактора» — о Кузнецове: мы очень хотели, чтобы он подписал контракт с нами

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о переговорах с нападающим Евгением Кузнецовым. Этим летом воспитанник челябинского клуба заключил соглашение с «Сибирью».

«Я узнал, что он не против подписать контракт с «Трактором», после его приезда в Челябинск. После этого мы обсудили возможность его подписания с Иваном Савиным (генеральным директором клуба. — Прим. «Чемпионата») и главным тренером и пришли к тому, что если Евгений будет не против подписать контракт с нами, то мы будем только рады.

Переговоры шли больше между Савиным и Евгением. Мы очень хотели, чтобы он подписал контракт с «Трактором», лично общались с его агентом. В какой‑то момент показалось, что мы нашли точки соприкосновения. Но Евгений выбрал «Сибирь» и подписал контракт. Сейчас начинаются спекуляции, и мы эту тему закрываем. Ставим точку: Кузнецов — игрок «Сибири», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.