«Металлург» заключил полноценный контракт с форвардом Кириллом Кадышевым

«Металлург» подписал полноценное соглашение с форвардом Кириллом Кадышевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. С нападающим заключён двусторонний контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

Кадышев присоединился к магнитогорскому клубу в результате обмена с «Югрой» во время предсезонных сборов. Тогда соглашение носило временный характер. Взамен ханты-мансийцы получили денежную компенсацию.

«Андрей Владимирович [Разин] уже дал небольшой анонс на пресс-конференции после финального матча мемориала Ромазана, но теперь всё официально: нападающий Кирилл Кадышев становится игроком системы «Металлурга». Кирилл отлично зарекомендовал себя во время предсезонных сборов. Видно, что это талантливый хоккеист, который вырос за прошлый сезон в ВХЛ и готов к новому вызову. Теперь всё в его руках. С форвардом заключено двустороннее соглашение на два года. Для него это отличный шанс заиграть в КХЛ, а для «Металлурга» — усиление системы и глубины состава», — приводит слова спортивного директора клуба Евгения Бирюкова пресс-служба.

24-летний Кадышев — воспитанник челябинского хоккея. Ранее он выступал за команды системы «Трактора», пройдя всю вертикаль от детско-юношеской школы до главной команды. В начале прошлого сезона форвард пополнил состав «Югры», с которой выиграл чемпионат России, а в это межсезонье перешёл в «Металлург» на время предсезонных сборов.