15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Гримальди: прошлый сезон был непростым

Нападающий СКА Гримальди: прошлый сезон был непростым
Комментарии

Нападающий СКА Рокко Гримальди высказался о своём выступлении в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Американский форвард провёл 66 матчей и набрал 36 (16+20) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.

«Прошлый сезон был непростым. Стилистически здесь другой хоккей в сравнении с Северной Америкой. Тяжело к этому привыкнуть, и то же самое происходит, когда из Европы уезжаешь за океан.

Хоккей не везде в мире одинаковый, и нужно привыкать, пытаться понять своих партнёров, как устроена игра в обороне. Прошлый сезон был для меня обучающим опытом, и сейчас надеюсь, что смогу применить эти знания на льду», – приводит слова Гримальди «Советский спорт».

Материалы по теме
Ларионов: у СКА нет проблем с коммуникацией с клубами НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android