Нападающий СКА Гримальди: прошлый сезон был непростым

Нападающий СКА Рокко Гримальди высказался о своём выступлении в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Американский форвард провёл 66 матчей и набрал 36 (16+20) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.

«Прошлый сезон был непростым. Стилистически здесь другой хоккей в сравнении с Северной Америкой. Тяжело к этому привыкнуть, и то же самое происходит, когда из Европы уезжаешь за океан.

Хоккей не везде в мире одинаковый, и нужно привыкать, пытаться понять своих партнёров, как устроена игра в обороне. Прошлый сезон был для меня обучающим опытом, и сейчас надеюсь, что смогу применить эти знания на льду», – приводит слова Гримальди «Советский спорт».