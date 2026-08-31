Энас — о Брылине в «Динамо» Минск: ощущение, что он уже 10 лет на позиции главного тренера

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал назначение Сергея Брылина на пост главного тренера команды.

– Дмитрий Квартальнов покинул команду, теперь наставник минского «Динамо» – Сергей Брылин. Со стороны кажется, что эти специалисты – противоположности друг другу: один очень эмоциональный, другой – образец спокойствия.

– За время своей карьеры я успел поработать с разными тренерами и могу точно сказать, что одинаковых тренеров не бывает. Так что да, это разные специалисты, но объединяет их тот факт, что они оба прекрасные тренеры.

Брылин показал себя как отличный специалист за то небольшое время, что мы с ним работаем. Предыдущие четыре года он работал в НХЛ, у него была замечательная игровая карьера, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. Такие вещи невозможно подделать, все эти заслуги принадлежат ему, он прошёл через это и обрёл определённый опыт.

Как игрок могу сказать, что подобные вещи ценятся в наших глазах и вызывают уважение. Когда он что-то объясняет, он доносит до нас, чего он хочет, главное – мы его понимаем. Он очень доброжелателен с нами, отличный специалист.

– Тем не менее предстоящий сезон станет для него дебютным как для главного тренера.

– Все с чего-то начинают. Могу вам сказать, что он знает, что делает. Даже нет ощущения, что это его первый сезон в качестве главного тренера, ощущение, что он уже 10 лет на этой позиции. Он чётко понимает, чего хочет, отлично доносит свои мысли до игроков –как на русском, так и на английском, в этом плане он уже нашёл баланс, – приводит слова Энаса сайт КХЛ.