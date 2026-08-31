«Если ошибаться, то в пользу молодых». Гендиректор «Трактора» — о новой стратегии клуба

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал про новую стратегию челябинского клуба и омоложение команды.

– Селекция межсезонья-2026 – неожиданная. Уход всех прежних легионеров, омоложение состава. Как пришли к такому вектору?

– Абсолютно логично. Разделю нашу селекционную стратегию на три этапа. Первый: хотели оставить в команде из опытных игроков только тех, в ком мы точно уверены.

Второй: в команде получат игровые позиции ребята, которых мы несколько лет вели на этот уровень. Мы не только что вспомнили, что у нас есть молодёжь, мы из года в год занимались их развитием. Это должно сформировать костяк на несколько лет вперёд.

Ну и третий этап: легионеры, которые усилят. Безусловно, мы не хотим закрываться, не хотим играть только молодыми. Есть задача взять мастеровитых игроков, которые усилят в разрезе не только одного сезона, но и в среднесрочной перспективе.

– На предсезонке было три звена из челябинской молодёжи. Не кажется, что это риск?

– Думаю, не все из них останутся в команде. Но риск – это вообще не задействовать молодёжь, рассчитывать, что кто-то придёт и всё выиграет. Это один из важных выводов прошлого сезона.

Если и ошибаться, то в пользу молодых. Их сейчас очень много в команде, у них своя внутренняя конкуренция. Играть будут те, кто соответствует уровню задач, которые стоят перед «Трактором», — приводит слова Савина Sports.ru.