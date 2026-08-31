Комтуа — об адаптации в «Спартаке»: пришлось всего лишь переехать на другую улицу

Нападающий «Спартака» Макс Комтуа рассказал об адаптации в клубе. Форвард перешёл из московского «Динамо» этим летом.

– Как прошла адаптация в новом клубе?

– Всё довольно просто и похоже. Мне пришлось всего лишь переехать на другую улицу, это заняло около 30 минут. Поэтому для меня в плане адаптации почти ничего не изменилось. Просто другая команда, другие партнёры по команде, которых я уже знаю. В целом это просто ещё один год моей хоккейной карьеры, – приводит слова Комтуа «Советский спорт».

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист провёл 54 матча, в которых забил 19 голов и сделал 15 результативных передач. В плей-офф на его счету три игры без набранных очков.