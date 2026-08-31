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Плющев высказался о пересмотре нового правила остановки шайбы рукой

Плющев высказался о пересмотре нового правила остановки шайбы рукой
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Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о решении лиги пересмотреть новое правило, согласно которому игроку было запрещено зажимать шайбу в перчатке.

«Безусловно, с этой отменой был большой скандал. В прессе, несмотря на угрозу драконовских штрафов, выступили многие тренеры КХЛ, выражений они не подбирали.

В итоге лига была вынуждена проснуться, новинку вроде бы отменили. Хотя ситуация для КХЛ анекдотическая. За месяц до старта чемпионата внедряется абсурдное правило, высосанное из пальца и противоречащее законам ИИХФ. А уже на флажке – за неделю до открытия сезона – президент КХЛ вынужден его отменять.

И это мы говорим не о шарашкиной конторе, а о профессиональной лиге, в которую государством вкладываются огромные деньги. И смех и грех!» – приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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