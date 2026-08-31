Форвард минского «Динамо» Обе-Кюбель рассказал о своей адаптации и целях на сезон

Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель рассказал о своих целях на грядущий сезон Континентальной хоккейной лиги.

— Из-за серьёзной разницы во времени немного тяжело перестраиваться, вот и всё. В остальном всё отлично: прекрасно чувствую себя на льду, отлично лажу с новыми товарищами по команде.

— Какие цели ставите перед собой и командой на этот сезон?

— Насколько я знаю, в прошлом году команда выступала очень здорово, так что я ожидаю, что мы будем как минимум не хуже, а то и лучше. У нас подобрались очень сильные игроки, глубокий состав. Если честно, я вообще не вижу в нашей команде слабых мест. Мне тяжело сравнивать нас с соперниками, потому что я ещё никого не видел в деле, но свой коллектив мне очень нравится. Будем побеждать и уверенно идти в плей-офф.

— Чувствуете ли вы давление со стороны медиа и болельщиков, учитывая высокую планку последних лет?

— Пока нет. Я видел одну предсезонную игру, мы выиграли 4:0, болельщики были великолепны. Посмотрим, что будет, когда начнётся официальный сезон. В прошлом году я был в НХЛ, а здесь нахожусь всего пять дней, поэтому пока мало что знаю о специфике местной лиги, — приводит слова Обе-Кюбеля Onliner.