Алина Загитова и Андрей Марков приедут в Норильск на открытие сезона ВХЛ

«Норильск» 3 сентября откроет сезон Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) домашним матчем с красноярским «Соколом». На открытие хоккейного сезона в Норильск приедут чемпион мира по хоккею Андрей Марков и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Они станут гостями предматчевой студии и примут участие в символическом вбрасывании, а Загитова выступит перед зрителями с показательной программой.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ Olimpbet Чемпионат России ВХЛ 03 сентября 2026, четверг. 18:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

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