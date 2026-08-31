Генменеджер «Вашингтона» — о селекции: идём ва-банк и верим в игроков

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик прокомментировал действия команды в межсезонье. Клуб выменял Джордана Кайру у «Сент-Луис Блюз» и Алекса Така — у «Баффало Сэйбрз», а также заключил контракты с Буном Дженнером и Венсаном Деарне.

«Нам не обязательно было предпринимать радикальные шаги, чтобы сделать команду лучше, чем в прошлом году. С другой стороны, я чувствую, что игроки чего-то ждали. Попробуем ли мы сделать следующий шаг, чтобы стать одной из лучших команд в лиге? Мы посчитали важным сделать что-то такое, чтобы игроки поняли: мы идём ва-банк и верим в них», – приводит слова Патрика сайт НХЛ.