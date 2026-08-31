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Бриер — о контракте Мичкова: по ходу сезона разговоры будут, но сейчас — нет

Бриер — о контракте Мичкова: по ходу сезона разговоры будут, но сейчас — нет
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер ответил на вопрос о перспективах продления контракта с российским нападающим Матвеем Мичковым.

– Вы договорились со многими игроками, но на следующий сезон Мичков и Расмус Ристолайнен остаются без контрактов. Есть ли какой-то прогресс по этим направлениям?
– На данный момент ничего не происходит. Уверен, что по ходу сезона в какой-то момент разговоры будут, но сейчас – нет, – приводит слова Бриера RG.org.

Мичков перешёл в «Филадельфию» в 2024 году, ранее он выступал в КХЛ за СКА и «Сочи». В сезоне-2025/2026 21-летний россиянин провёл 89 матчей в НХЛ с учётом плей‑офф и набрал 52 (20+32) очка.

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