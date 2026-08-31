«Адмирал» и форвард Александр Точилкин расторгли контракт по соглашению сторон

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Александром Точилкиным по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Александра за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении дальневосточной команды.

Отметим, что 3 июня 2026 года «Адмирал» объявил, что подписал с 22-летним форвардом двусторонний контракт на три года. Точилкин играл за молодёжные команды «Спартак» и «Кузнецкие Медведи». В прошлом сезоне Александр выступал за «Динамо-Алтай» и «Тамбов» во Всероссийской хоккейной лиге. Суммарно он сыграл 48 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 16 передач.