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«Адмирал» и форвард Александр Точилкин расторгли контракт по соглашению сторон

«Адмирал» и форвард Александр Точилкин расторгли контракт по соглашению сторон
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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Александром Точилкиным по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Александра за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении дальневосточной команды.

Отметим, что 3 июня 2026 года «Адмирал» объявил, что подписал с 22-летним форвардом двусторонний контракт на три года. Точилкин играл за молодёжные команды «Спартак» и «Кузнецкие Медведи». В прошлом сезоне Александр выступал за «Динамо-Алтай» и «Тамбов» во Всероссийской хоккейной лиге. Суммарно он сыграл 48 матчей, в которых забил восемь голов и сделал 16 передач.

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