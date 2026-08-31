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Вратарь «Трактора» Хёукеланн: не считаю, что правильно смешивать спорт и политику

Вратарь «Трактора» Хёукеланн: не считаю, что правильно смешивать спорт и политику
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Норвежский голкипер «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о недопуске сборных России и Беларуси на международные турниры под эгидой ИИХФ.

«Россия известна своими хоккейными традициями и историей. Сборных России и Беларуси не хватает на чемпионате мира, и я не считаю, что правильно смешивать спорт и политику. Надеюсь, что на будущих турнирах мы увидим эти команды.

Сам я лично хорошо помню игры на чемпионате мира в 2019 году, как играл против Никиты Кучерова и Андрея Василевского», – приводит слова Хёукеланна ТАСС.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не участвуют в соревнования под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года.

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