Вратарь «Трактора» Хёукеланн: не считаю, что правильно смешивать спорт и политику

Норвежский голкипер «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о недопуске сборных России и Беларуси на международные турниры под эгидой ИИХФ.

«Россия известна своими хоккейными традициями и историей. Сборных России и Беларуси не хватает на чемпионате мира, и я не считаю, что правильно смешивать спорт и политику. Надеюсь, что на будущих турнирах мы увидим эти команды.

Сам я лично хорошо помню игры на чемпионате мира в 2019 году, как играл против Никиты Кучерова и Андрея Василевского», – приводит слова Хёукеланна ТАСС.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не участвуют в соревнования под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года.