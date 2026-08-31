Илья Карпухин: проект «Автомобилиста» показался более перспективным

Защитник «Автомобилиста» Илья Карпухин рассказал, как состоялся его переход в екатеринбургскую команду в нынешнее межсезонье.

«Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было. Проект «Автомобилиста» показался более перспективным, и переговоры шли очень туго с казанской стороны. Ценность себя от «Автомобилиста» я чувствовал больше, чем от «Ак Барса». Отрезок в Казани, особенно весенний, — мой лучший в карьере. Это мой лучший сезон», — приводит слова Карпухина Metaratings.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков.

В стартовом матче сезона-2026/2027 КХЛ «Автомобилист» примет московское «Динамо» 5 сентября.