15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Карпухин: проект «Автомобилиста» показался более перспективным

Илья Карпухин: проект «Автомобилиста» показался более перспективным
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Илья Карпухин рассказал, как состоялся его переход в екатеринбургскую команду в нынешнее межсезонье.

«Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было. Проект «Автомобилиста» показался более перспективным, и переговоры шли очень туго с казанской стороны. Ценность себя от «Автомобилиста» я чувствовал больше, чем от «Ак Барса». Отрезок в Казани, особенно весенний, — мой лучший в карьере. Это мой лучший сезон», — приводит слова Карпухина Metaratings.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков.

В стартовом матче сезона-2026/2027 КХЛ «Автомобилист» примет московское «Динамо» 5 сентября.

Материалы по теме
«У «Автомобилиста» сейчас есть всё, но нужна и удача». Искреннее интервью со Слепышевым
Эксклюзив
«У «Автомобилиста» сейчас есть всё, но нужна и удача». Искреннее интервью со Слепышевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android