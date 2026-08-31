Гендиректор «Трактора» — об уходе Гру: вероятно, у него поменялись ожидания

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал уход Бенуа Гру с поста главного тренера по ходу прошлого сезона КХЛ.

– Как выглядел изнутри момент ухода Гру?

– Нонсенс. Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы раньше были такие случаи, когда тренер добровольно покидал команду, отпускал на самотёк. Тем более канадец. Для них деловая репутация значит очень многое. Конечно, не были готовы прощаться с Бенуа. Когда тренер на кураже, создаёт максимальную заряженность на результат, то выруливать из кризиса гораздо легче. А смена тренера – всегда перестройка. Тактические изменения, корректировка тренировочных процессов.

– Признаки усталости Гру были ещё до сезона?

– После финала, разумеется, была усталость. У всей команды. Финал – это эмоционально и физически тяжело. Но, думаю, за межсезонье Бенуа отдохнул. Дело было уже не в усталости.

Вероятно, у него поменялись ожидания. Был контракт на два года, и после первого сезона с его стороны – точнее, со стороны агента – появилось желание пересмотреть условия. Для меня это было неприемлемо, потому что конструкция его совокупного дохода была рациональной. Достойный оклад и хорошая бонусная часть. В первый сезон он заработал серьёзную сумму.

Наверное, ему не понравилось, и он посчитал, что раз вывел команду в финал, то следует пересмотреть условия. Но хоккей – командный вид, финал – общая заслуга тренерского штаба и игроков. Поэтому в одностороннем порядке выделять тренера посчитали нелогичным.

Плюс, наверное, Бенуа не совсем удовлетворила селекционная работа. Опять же, с его слов. Но мы с ним прорабатывали трансферы, абсолютно точно он был максимально вовлечён во все подписания. Многие из которых вообще брал под свою ответственность.

Видимо, совокупность ожиданий Бенуа от улучшения контракта, от неудачной селекции – повторюсь, по его мнению неудачной – его оптимизм и кураж убавили. Хотя ситуация не была критической, медали разыгрываются в плей-офф. Но он честно заявил, что не видит выхода. Что его внутреннего ресурса не хватит. И достаточно оперативно улетел домой. Правда, потом возглавил другой клуб – в Швейцарии. То есть ресурс, как я понял, восполнил достаточно быстро, — приводит слова Савина Sports.ru.