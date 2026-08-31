15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кол — об уходе из «Динамо»: не увидел никакой заинтересованности со стороны руководства

Кол — об уходе из «Динамо»: не увидел никакой заинтересованности со стороны руководства
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Тимур Кол рассказал, почему не остался в московском «Динамо». Игрок перешёл в нижнекамский клуб в результате обмена.

«В «Динамо» в конце мая был лагерь развития. Мы очень хорошо пообщались с главным тренером. Он рассказал о своём видении, о плане моего развития. Мы думали о сотрудничестве с «Динамо». Потом сменился генеральный менеджер. Он решил сам посмотреть. Я должен был пройти ещё один просмотр у Бадюкова. Я не подумал, что это серьёзно.

У меня был вариант в Северной Америке. Если бы не обменяли в «Нефтехимик» – пришлось бы ехать туда. Я настаивал на том, чтобы меня обменяли. Мне кажется, в КХЛ лучше развиваться, чем в АХЛ. Но если бы вариантов не было, я бы поехал. «Каролина» мне шла навстречу.

У меня закончился контракт с «Динамо», я не принял квалификацию, а генеральный менеджер предлагал мне просмотровый контракт. Я на это предложение ответил, что меня и так смотрели. Не знаю, что ему ещё нужно было. Может быть, ему не особо важно, что считает главный тренер? Я не увидел никакой заинтересованности в себе со стороны руководства «Динамо».

Количество взрослых опытных игроков в обороне «Динамо» меня не смущало. Можно было чему-то научиться у них. В «Нефтехимике» тоже серьёзная конкуренция. Конкуренция рождает развитие, я считаю. Смущало меня только то, что я по разговорам с Бадюковым не понял, нужен я «Динамо» или нет», – приводит слова Кола Sport24.

Материалы по теме
Бадюков: «Динамо» не могло пойти на условия, которые выдвигал Кол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android