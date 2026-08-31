Кол — об уходе из «Динамо»: не увидел никакой заинтересованности со стороны руководства

Защитник «Нефтехимика» Тимур Кол рассказал, почему не остался в московском «Динамо». Игрок перешёл в нижнекамский клуб в результате обмена.

«В «Динамо» в конце мая был лагерь развития. Мы очень хорошо пообщались с главным тренером. Он рассказал о своём видении, о плане моего развития. Мы думали о сотрудничестве с «Динамо». Потом сменился генеральный менеджер. Он решил сам посмотреть. Я должен был пройти ещё один просмотр у Бадюкова. Я не подумал, что это серьёзно.

У меня был вариант в Северной Америке. Если бы не обменяли в «Нефтехимик» – пришлось бы ехать туда. Я настаивал на том, чтобы меня обменяли. Мне кажется, в КХЛ лучше развиваться, чем в АХЛ. Но если бы вариантов не было, я бы поехал. «Каролина» мне шла навстречу.

У меня закончился контракт с «Динамо», я не принял квалификацию, а генеральный менеджер предлагал мне просмотровый контракт. Я на это предложение ответил, что меня и так смотрели. Не знаю, что ему ещё нужно было. Может быть, ему не особо важно, что считает главный тренер? Я не увидел никакой заинтересованности в себе со стороны руководства «Динамо».

Количество взрослых опытных игроков в обороне «Динамо» меня не смущало. Можно было чему-то научиться у них. В «Нефтехимике» тоже серьёзная конкуренция. Конкуренция рождает развитие, я считаю. Смущало меня только то, что я по разговорам с Бадюковым не понял, нужен я «Динамо» или нет», – приводит слова Кола Sport24.