Браташ — о предсезонке «Адмирала»: за шесть матчей мы потеряли восемь человек основы

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о предсезонной подготовке команды и участии в турнире имени Николая Пучкова.

– Как в целом оцените турнир в Санкт-Петербурге?

– Хорошие товарищеские игры, проверка перед чемпионатом. Всё как обычно.

– Можно ли считать предсезонную подготовку успешной?

– Если говорить про тренировочный процесс – да, подготовка прошла успешно. Неудачно для нас сложились именно игры в плане травм. За шесть матчей мы потеряли восемь человек основного состава. Сегодня была седьмая игра, пока информации о новых потерях у меня нет.

– С чем связываете такое большое количество травм?

– Мы сами над этим ломаем голову. В тренировочном процессе у нас не было ни одной травмы – все повреждения случились именно в играх. Поэтому о какой-то физической неготовности речи быть не может. Скорее дело в том, что ребята хотят себя проявить и показать. У нас практически новая команда, и каждый завоёвывает в ней своё место.

– Семь матчей за предсезонку – это много?

– Я считаю, что семь игр – это немного. Мы бы хотели провести ещё одну.

– Довольны ли вы нынешним составом команды?

– Если бы не было травмированных, я был бы доволен, – приводит слова Браташа пресс-служба «Адмирала».