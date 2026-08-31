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Рыбин назвал команды, которые могут удивить в предстоящем сезоне КХЛ

Рыбин назвал команды, которые могут удивить в предстоящем сезоне КХЛ
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Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о командах, способных удивить в новом сезоне КХЛ.

«Стоит обратить внимание на «Амур». Они неплохо проявили себя на трансферном рынке и сыграли хорошие матчи на предсезонке. Будет интересно посмотреть на них.

Считаю, что и «Торпедо» очень сильно укрепилось. Даже несмотря на то, что это только предсезонка, они должны показать хороший хоккей, тем более в преддверии открытия нового стадиона – людей будет ещё больше, а стадион станет ещё громче.

Резюмируя, уверен, что чемпионат нас ожидает очень интересный», – приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Регулярный чемпионат сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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